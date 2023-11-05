Блинкен заявил о работе США над наращиванием поставок гуманитарной помощи в Газу

Госсекретарь США считает, что гуманитарные паузы, идею которых продвигает Вашингтон, могли бы содействовать увеличению поставок помощи

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. США работают над значительным наращиванием объема поставок гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Багдаде.

Он считает, что гуманитарные паузы, идею которых продвигает Вашингтон, могли бы содействовать увеличению поставок помощи и решению других вопросов, таких как освобождение заложников. "Поскольку мы добиваемся введения гуманитарных пауз, это может быть шагом в направлении освобождения заложников и способствовать прогрессу в других вещах, которые мы намерены сделать, как и правительство Израиля и наши партнеры в регионе, особенно это касается наращивания поставок гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается", - сказал Блинкен.

Госсекретарь считает недостаточным объем гуманитарной помощи, поставляемой в Газу. "Каждый день въезжает порядка 100 грузовиков. Это хорошо, но этого категорически недостаточно, - заявил Блинкен. - Поэтому мы работаем над тем, чтобы значительно увеличить это число, чтобы больше помощи стабильно поступало палестинцам, которые в ней нуждаются".

Блинкен отметил, что лидеры стран региона в целом поддерживают идею введения гуманитарных пауз, однако сохраняются разногласия по вопросу прекращения огня. "Я думаю, все бы поддержали гуманитарные паузы, я в этом не сомневаюсь. Конечно, существуют разные точки зрения, в том числе по вопросу прекращения огня. Из моих вчерашних переговоров с нашими коллегами в Аммане ясно, что все бы поддержали американскую идею гуманитарных пауз", - сказал госсекретарь.