Израиль заявил о готовности в любой момент перейти в наступление на северной границе

Как отметил начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви, перед еврейским государством "стоит четкая цель восстановить и значительно улучшить ситуацию в сфере безопасности на границах"

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 ноября. /ТАСС/. Израильские военные готовы в любой момент перейти к наступательным действиям на северной границе страны. Об этом заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви.

Это заявление он сделал во время поездки в штаб Северного командования, где пообщался с военными, сообщила армейская пресс-служба. Высказывания начальника Генштаба прозвучали в свете продолжающихся обстрелов израильской территории со стороны Ливана.

"Мы готовы в любой момент перейти в атаку на севере, мы понимаем, что это может произойти, и мы верим вам, что оборона здесь крепка", - заявил Халеви, обращаясь к военным, несущим службу на севере страны.

"Перед нами стоит четкая цель восстановить и значительно улучшить ситуацию в сфере безопасности на границах - не только в секторе Газа. У нас есть очень хорошее понимание ситуации, и я много слышу о настроениях среди жителей севера", - отметил также начальник Генштаба израильской армии.

Продолжает нарастать напряженность и на северной границе Израиля, где регулярно фиксируются обстрелы с территории Ливана, на которые израильские военные отвечают огнем. По данным армейской пресс-службы, целью становятся объекты "Хезболлах". Власти Израиля заявили ранее о начале эвакуации жителей из населенных пунктов, расположенных в приграничной полосе на расстоянии до 5 км от границы с Ливаном.