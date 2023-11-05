Посол в США: Израиль будет продолжать операцию в Газе, пока ХАМАС может атаковать

По словам Майкла Герцога, "это очень трудная военная операция в густонаселенном районе"

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Израиль намерен продолжать проведение военной операции в секторе Газа, пока радикальное движение ХАМАС не лишится возможности осуществлять крупные вылазки. Об этом заявил в эфире телеканала CBS посол еврейского государства в США Майкл Герцог.

"Позвольте объяснить, что нам противостоит. Газа - это, возможно, крупнейший комплекс террористов в мире, где находятся десятки тысяч вооруженных террористов, десятки тысяч ракет, согласно нашим оценкам, протяженность тоннелей превышает 500 км, <...> там тоннели с ракетами, вся их руководящая структура. Вот с чем мы столкнулись. И нам нужно все это выкорчевать, потому что если мы этого не сделаем, то они будут наносить удары снова и снова", - сказал дипломат. По его словам, "это очень трудная военная операция в густонаселенном районе".

"Мы действуем очень медленно, очень целенаправленно", - добавил Герцог. На вопрос о том, когда израильские силы снизят интенсивность нанесения авиаударов по сектору Газа, он ответил: "Во-первых, прямо сейчас нашу кампанию проводят главным образом наземные силы, это не воздушная кампания. Такой была первая фаза".

"Я не стану устанавливать временные рамки этой войны, - продолжил посол. - Мы ее не начинали, мы ее не желали. Но мы не можем прекратить ее, пока не демонтируем эту машину террора, иначе, как я сказал, она будет наносить удары вновь и вновь. И мы должны удостовериться в том, что, когда это завершится, они не будут иметь возможности атаковать вновь так же, как они сделали это 7 октября. Я думаю, что все в Израиле едины в поддержке этой цели".