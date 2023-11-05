Израиль наносит массированные удары по сектору Газа

По словам официального представителя Армии обороны еврейского государства Даниэля Хагари, израильские военные полностью завершили окружение города Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 ноября. /ТАСС/. Израильские военные наносят в эти часы массированные удары по объектам радикалов в секторе Газа. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"В эти часы идет широкомасштабная атака по объектам террора на земле и под землей, идет речь об уничтожении террористов. Мы атакуем массированно, сейчас идет очень серьезная атака", - сказал он на вечернем брифинге.

По словам представителя армии, целями ударов являются объекты инфраструктуры палестинского радикального движения ХАМАС, вооруженные радикалы и их командиры. "Это сочетается и координируется с наземной атакой. Наносятся и дополнительные удары с моря. Все это должно обеспечить давление, необходимое для уничтожения ХАМАС", - добавил Хагари.

Он отметил, что израильские военные полностью завершили окружение города Газа, заняв позиции на побережье приморского города, но гуманитарный коридор для выезда местного населения на юг сектора пока продолжит работу. "Сегодня силы Армии обороны Израиля окружили город Газа, они дошли до прибрежной полосы с юга Газы и окружили город. Сегодня есть северная Газа и южная Газа. Мы все еще допускаем работу гуманитарного коридора, чтобы жители северной части могли передвигаться и эвакуироваться на юг, это движение в одном направлении - с севера на юг. Мы будем продолжать атаковать северную часть сектора и город Газа", - сказал он.

Представитель армии вновь подчеркнул, что израильские военные располагают данными о том, что сторонники ХАМАС в Газе "цинично используют объекты гуманитарной инфраструктуры, особенно больницы". Соответствующие материалы опубликовала ранее армейская пресс-служба, напомнил он. "Мы продолжим показывать миру, с какой мы боремся смертоносной организацией, которая использует население в качестве живого щита, и, несмотря на все это, мы доберемся до каждого террориста и уничтожим их", - указал Хагари.