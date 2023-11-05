Катар пообещал помощь в освобождении пяти венгров, взятых ХАМАС в заложники

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто поблагодарил Катар за оказанную помощь

БУДАПЕШТ, 5 ноября. /ТАСС/. Венгрия передала информацию о пяти своих гражданах, оказавшихся в заложниках у палестинского движения ХАМАС, правительству Катара, которое обещало помочь в их освобождении. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто после разговора по телефону с катарским государственным министром по иностранным делам Султаном бен Саадом аль-Мурейхи.

"В ходе террористического нападения на Израиль ХАМАС взял в заложники сотни людей, в том числе пять граждан Венгрии. Чтобы добиться их освобождения, мы поддерживаем постоянный контакт с созданной для этого оперативной группой израильского правительства", - отметил глава МИД.

Он сообщил, что в воскресенье обсудил по телефону с катарским коллегой ситуацию на Ближнем Востоке и попросил его оказать помощь в освобождении пятерых венгров. Госминистр Катара пообещал принять для этого меры. "Султан бен Саад аль-Мурейхи заверил, что ценная информация будет нам предоставлена, как только она у них появится. Мы благодарны Катару и катарскому правительству за оказанную помощь", - написал Сийярто на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Глава МИД еще 31 октября сообщил о пятерых венграх, находившихся в секторе Газа и оказавшихся в заложниках у боевиков ХАМАС. Правительство страны оперативно связалось с Израилем и Египтом в целях их освобождения и сообщило, что их имена есть в общем списке заложников, составленном израильскими властями. Будапешт предупредил, что не будет публиковать никаких сведений об этих людях ради их безопасности.