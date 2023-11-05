В Еврокомиссии заявили о необычайном всплеске антисемитизма в ЕС

В ЕК отметили, что в сотрудничестве с государствами - членами ЕС продолжат усиливать меры безопасности в сообществе

БРЮССЕЛЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Необычайно сильный всплеск антисемитизма наблюдается в настоящее время в Евросоюзе. Об этом говорится в распространенном в Брюсселе заявлении Еврокомиссии (ЕК).

"Всплеск антисемитских инцидентов по всей Европе за последние несколько дней достиг необычайного уровня, что напоминает одни из самых мрачных времен в истории. Европейские евреи сегодня снова живут в страхе", - отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что наблюдается "возрождение антисемитских инцидентов и риторики в Евросоюзе и во всем мире". "Бутылки с зажигательной смесью бросают в синагогу в Германии, звезды Давида наносят на жилые дома во Франции, осквернено еврейское кладбище в Австрии, [происходят] нападения на еврейские магазины и синагоги в Испании, демонстранты скандируют лозунги ненависти против евреев. В эти трудные времена ЕС поддерживает свои еврейские общины", - указано в заявлении.

Евросоюз "самым решительным образом осуждает эти отвратительные действия". "Они идут против всего, за что выступает Европа. Против наших основных ценностей и нашего образа жизни. Против модели общества, которое мы представляем: общества, основанного на равенстве, инклюзивности и полном уважении прав человека, - подчеркивает ЕК. - Еврей, мусульманин, христианин - никто не должен жить в страхе перед дискриминацией или насилием из-за своей религии или своей идентичности. ЕС полон решимости защищать благополучие всех своих сообществ, этнических, религиозных и других".

ЕК заявляет, что в сотрудничестве с государствами - членами ЕС продолжит усиливать меры безопасности в сообществе. "Наша общая ответственность как европейцев - противостоять ненависти во всех ее формах", - заключила Еврокомиссия.