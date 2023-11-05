Французский политик раскритиковал главу ЕК за желание ввести 12-й пакет санкций против РФ

Флориан Филиппо подчеркнул, что ограничительные меры в отношении России носят разрушительный характер

ПАРИЖ, 5 ноября. /ТАСС/. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо подверг критике главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен после того, как она объявила о готовящемся 12-м пакете санкций против России.

"Урсула фон дер Ляйен в ходе поездки в Киев анонсировала 12-й пакет антироссийских санкций, в то время как 11 предыдущих пакетов ни в коей мере не ослабили Россию и не принесли мир", - написал политик на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Он подчеркнул, что ограничительные меры в отношении РФ носят разрушительный характер. "Санкции ослабили наши собственные страны, - заявил Филиппо. - Остановим это безумие. Отменим все эти контрпродуктивные и деструктивные санкции".

Фон дер Ляйен во время визита в Киев 4 ноября заявила, что Еврокомиссия в скором времени представит 12-й пакет санкций ЕС против России с новыми запретами на импорт и экспорт и ужесточением ограничения цен на нефть.