Бойцы "Хезболлах" открыли огонь по поселению Кирьят-Шмона на севере Израиля

Обстрел произошел в ответ на убийство четырех мирных граждан на юге Ливана, заявили в формировании

БЕЙРУТ, 5 ноября. /ТАСС/. Вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах" объявило о минометном обстреле территории Израиля в ответ на убийство четырех мирных граждан на юге Ливана.

"Бойцы исламского сопротивления открыли огонь из реактивных систем залпового огня по еврейскому поселению Кирьят-Шмона на севере Израиля, - говорится в заявлении формирования, размещенном в Telegram-канале. - Мы подтверждаем, что никогда не потерпим нападений на гражданское население, наш ответ будет твердым и решительным".

По сведениям телеканала Al Mayadeen, по еврейскому поселению, расположенному в 2,5 км от границы с Ливаном, было выпущено не менее 10 снарядов. Сведений о пострадавших и нанесенном материальном уроне не приводится. Ранее телеканал Al Jaddeed сообщил, что израильские войска обстреляли шоссе на юге Ливана, один из снарядов попал в машину с мирными жителями. По его информации, в результате обстрела погибли четверо членов одной семьи, в том числе трое детей.