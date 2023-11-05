В БАПОР сообщили о гибели еще пяти сотрудников агентства за два дня в Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 ноября. /ТАСС/. Пять сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) погибли за последние 48 часов. Об этом сообщило агентство на своем официальном сайте.
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"За последние 48 часов были убиты еще пять сотрудников БАПОР. БАПОР также получило подтверждение смерти двух сотрудников, убитых 24 октября. Всего с 7 октября погибли 79 наших коллег и как минимум 24 получили ранения. Как и большинство жителей Газы, наши сотрудники потеряли родственников, друзей, соседей и сами оказались перемещенными вместе со своими семьями. Тем не менее они продолжают неустанно работать над оказанием гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.