5 ноября, 18:47
Палестино-израильский конфликт

В БАПОР сообщили о гибели еще пяти сотрудников агентства за два дня в Газе

Всего с 7 октября погибли 79 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 ноября. /ТАСС/. Пять сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) погибли за последние 48 часов. Об этом сообщило агентство на своем официальном сайте.

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"За последние 48 часов были убиты еще пять сотрудников БАПОР. БАПОР также получило подтверждение смерти двух сотрудников, убитых 24 октября. Всего с 7 октября погибли 79 наших коллег и как минимум 24 получили ранения. Как и большинство жителей Газы, наши сотрудники потеряли родственников, друзей, соседей и сами оказались перемещенными вместе со своими семьями. Тем не менее они продолжают неустанно работать над оказанием гуманитарной помощи", - говорится в сообщении. 

Теги:
Палестино-израильский конфликт
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