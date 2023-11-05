В БАПОР сообщили о гибели еще пяти сотрудников агентства за два дня в Газе

Всего с 7 октября погибли 79 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 ноября. /ТАСС/. Пять сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) погибли за последние 48 часов. Об этом сообщило агентство на своем официальном сайте.

"За последние 48 часов были убиты еще пять сотрудников БАПОР. БАПОР также получило подтверждение смерти двух сотрудников, убитых 24 октября. Всего с 7 октября погибли 79 наших коллег и как минимум 24 получили ранения. Как и большинство жителей Газы, наши сотрудники потеряли родственников, друзей, соседей и сами оказались перемещенными вместе со своими семьями. Тем не менее они продолжают неустанно работать над оказанием гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.