БАПОР заявило о невозможности связаться с большинством сотрудников в Газе

Как сообщило агентство, "жители Газы полностью отрезаны от своих близких и остального мира"

БЕЙРУТ, 5 ноября. /ТАСС/. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) не может связаться с большинством своих сотрудников в секторе Газа из-за потери связи. Об этом оно сообщило на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Прямо сейчас сектор Газа переживает отключение связи. БАПОР не способно дозвониться до подавляющего большинства нашей команды. Это третье отключение связи за последние 10 дней. Жители Газы полностью отрезаны от своих близких и остального мира", - заявило агентство.

Ранее палестинский провайдер Paltel сообщил, что телефонная связь и интернет снова перестали работать на всей территории сектора Газа.