Экс-генерал ВСУ заявил, что Залужного не хотят слушать в офисе Зеленского

Главнокомандующий ВСУ ранее в статье для журнала The Economist признал, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный написал статью для британского журнала The Economist о тупике в конфликте на территории страны из-за игнорирования его мнения сотрудниками офиса президента Владимира Зеленского. Об этом заявил экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал в отставке Сергей Кривонос.

"Зная лично долгое время генерала Залужного, понимаю, насколько это его допекло. Как раз это бездействие со стороны политического руководства Украины привело к тому, что Залужный вынужден был выступать и акцентировать вопрос. Потому что если нас не слышат непосредственно в офисе президента, то нас должны услышать хотя бы в Белом доме и парламентах [стран] Европы, которые пытаются нам помочь", - сказал Кривонос в интервью телеканалу "Прямой".

Ранее главнокомандующий ВСУ в статье для The Economist признал, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик. Позже в интервью журналу он заявил, что украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. Зеленский, комментируя статью главкома, выразил мнение, что ситуация не является патовой для Киева.

Как пишет украинское издание "Страна", высказывания Залужного породили в политических кругах Украины предположения, что он вынашивает планы выставить свою кандидатуру на президентских выборах. По оценке издания, подобное развитие событий поставило бы под вопрос победу Зеленского.