Ливан заявил, что пожалуется на Израиль в Совбез ООН из-за гибели четырех граждан

Как подчеркнул премьер-министра республики Наджиба Микати, в Бейруте "надеются на то, что СБ ООН примет меры по пресечению подобных нападений"

БЕЙРУТ, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Ливана намерены подать жалобу на Израиль в Совет Безопасности ООН из-за гибели четырех мирных граждан во время израильского обстрела. Об этом говорится в заявлении назначенного премьер-министра республики Наджиба Микати, размещенном в соцсети X (ранее Twitter).

"Что ответят на убийство четырех человек, включая троих детей, те, кто пытается оправдать действия Израиля в секторе Газа и на юге Ливана? - написал он. - Наше правительство не оставит это преступление без ответа и готовит жалобу на Израиль в Совет Безопасности ООН".

Как подчеркнул премьер, в Бейруте "надеются на то, что СБ ООН примет меры по пресечению подобных нападений и жалоба Ливана не останется чернилами на бумаге".

Ранее телеканал Al Jadeed сообщил, что израильские войска обстреляли шоссе Айтрун - Айната на юге Ливана. По его информации, один из снарядов попал в машину с мирными жителями, в результате обстрела погибли четверо членов одной семьи, в том числе трое детей.

В ответ бойцы вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах" выпустили не менее 10 реактивных снарядов по еврейскому поселению Кирьят-Шмона на севере Израиля.