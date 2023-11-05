Ливан заявил, что пожалуется на Израиль в Совбез ООН из-за гибели четырех граждан

БЕЙРУТ, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Ливана намерены подать жалобу на Израиль в Совет Безопасности ООН из-за гибели четырех мирных граждан во время израильского обстрела. Об этом говорится в заявлении назначенного премьер-министра республики Наджиба Микати, размещенном в соцсети X (ранее Twitter).
"Что ответят на убийство четырех человек, включая троих детей, те, кто пытается оправдать действия Израиля в секторе Газа и на юге Ливана? - написал он. - Наше правительство не оставит это преступление без ответа и готовит жалобу на Израиль в Совет Безопасности ООН".
Как подчеркнул премьер, в Бейруте "надеются на то, что СБ ООН примет меры по пресечению подобных нападений и жалоба Ливана не останется чернилами на бумаге".
Ранее телеканал Al Jadeed сообщил, что израильские войска обстреляли шоссе Айтрун - Айната на юге Ливана. По его информации, один из снарядов попал в машину с мирными жителями, в результате обстрела погибли четверо членов одной семьи, в том числе трое детей.
В ответ бойцы вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах" выпустили не менее 10 реактивных снарядов по еврейскому поселению Кирьят-Шмона на севере Израиля.