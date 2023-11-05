5 ноября, 20:07,
обновлено 5 ноября, 20:51
Палестино-израильский конфликт

В центральной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

Они предупреждают население об угрозе ракетного обстрела

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 ноября. /ТАСС/. Сигналы воздушной тревоги, предупреждающие население об угрозе ракетного обстрела, второй раз за вечер прозвучали в центральных районах Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"Сирены прозвучали в центральной части Израиля", - говорится в заявлении.

Ранее военные сообщали о воздушной тревоге в центральной части Израиля, где проживает значительная часть населения страны, ровно за час до этого.

По информации издания The Times of Israel, сирены тревоги, помимо Тель-Авива и пригородов, были также слышны в южном портовом городе Ашдод, расположенном ближе к сектору Газа. Сообщений о пострадавших или материальном ущербе на данный момент не поступало. 

Теги:
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