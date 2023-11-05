СМИ: на Украине военные попытались силой увезти призывника из больницы в военкомат

По данным агентства УНИАН, случай произошел в поселке Виньковцы в Хмельницкой области

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Украинские военнослужащие попытались силой увезти призывника из больницы в военкомат, помешав ему пройти медосмотр. Об этом сообщило агентство УНИАН, распространив соответствующие кадры в своем Telegram-канале.

По данным агентства, случай произошел в поселке Виньковцы в Хмельницкой области. На видеозаписях мужчина пытался объяснить военкомам, что хочет пройти медосмотр в больнице, так как в военкомате ему просто "поставили печать", несмотря на то что у него было высокое давление. Власти пока ситуацию не комментировали.

С февраля прошлого года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, правительство делает все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. При этом повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, многие мужчины месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий. Пленные военнослужащие Вооруженных сил Украины рассказывают, что мобилизуют даже людей с серьезными болезнями, в том числе с проблемами со зрением, психикой и опорно-двигательным аппаратом, с инвалидностью.

Нередко сотрудники военкоматов применяют физическую силу к военнообязанным. Несмотря на то что в соцсетях часто выкладывают подобные кадры, дело не всегда доходит до официального разбирательства. В одном из последних подобных случаев суд в Тернополе на западе Украины отправил под ночной домашний арест двух военнослужащих, избивших мобилизованных в городском военкомате.