Блинкен заявил ас-Судани о необходимости наказать виновных в ударах по силам США в Ираке

Госсекретарь и премьер-министр Ирака также "обсудили конфликт между Израилем и ХАМАС и необходимость не допустить расширения" конфликта

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил премьер-министру Ирака Мухаммеду ас-Судани о необходимости привлечь к ответственности виновных в нанесении ударов по американским войскам в республике и обеспечить безопасность военных в дальнейшем. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Госсекретарь призвал премьер-министра привлечь к ответственности лиц, виновных в продолжающихся атаках на военных США в Ираке, и выполнять обязательства Ирака по защите всех объектов, где размещен личный состав [войск] США по приглашению иракского правительства. Госсекретарь Блинкен ясно дал понять, что США будут защищать свои интересы и личный состав", - говорится в заявлении.

По словам Миллера, Блинкен и ас-Судани "обсудили конфликт между Израилем и ХАМАС и необходимость не допустить расширения данного конфликта, в том числе на Ирак". "Госсекретарь обсудил гуманитарную ситуацию в Газе и нашу неизменную приверженность координации действий с Ираком и другими нашими партнерами в регионе для обеспечения стабильного и безопасного доступа к продовольствию, воде и медицинской помощи, а также обеспечения иной поддержки, необходимой для удовлетворения гуманитарных потребностей", - отмечается в заявлении.

"Госсекретарь и премьер-министр обсудили необходимость обеспечения того, чтобы палестинцев не переселяли принудительно за пределы Газы", - добавил Миллер.

Как сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, военные объекты США в Ираке и Сирии подверглись 28 атакам с 17 октября. Министр обороны Ллойд Остин потребовал прекращения этих ударов, совершаемых, по его мнению, различными группировками с применением ракет и беспилотников при поддержке Ирана. Блинкен, выступая в Багдаде, заявил, что ас-Судани "намерен сделать все необходимое", чтобы такие удары не повторились.