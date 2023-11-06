Консультации США и КНР по контролю над вооружениями возобновятся после четырехлетней паузы

По информации газеты The Wall Street Journal, по замыслу американской администрации, мероприятия в первую очередь будут представлять обсуждение возможных путей предотвращения недопонимания в сфере стратегической стабильности между Вашингтоном и Пекином

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Американо-китайские консультации по контролю над вооружениями пройдут в понедельник в Вашингтоне. В последний раз такого рода контакты между Китаем и Соединенными Штатами состоялись еще в период пребывания у власти предыдущего американского президента Дональда Трампа - в июле 2019 года. Таким образом, этот диалог не поддерживался на протяжении примерно четырех с половиной лет.

Речь при этом не идет о начале КНР и США переговоров о сокращении стратегических наступательных вооружений. Новые встречи, как сообщила 1 ноября газета The Wall Street Journal, будут представлять собой, по замыслу американской администрации, в первую очередь обсуждение возможных путей предотвращения недопонимания в сфере стратегической стабильности между Вашингтоном и Пекином.

Американскую делегацию на консультациях возглавит помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений в данной сфере Мэллори Стюарт. Ее визави будет директор департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Сунь Сяобо.

Активизация диалога

Консультации пройдут в период заметной активизации американо-китайских контактов фактически по всей двусторонней повестке дня. Нынешним переговорам предшествовал и обмен визитами министерского уровня. Такие поездки совершили в том числе главы внешнеполитических ведомств (министр иностранных дел КНР Ван И побывал в Вашингтоне 26-28 октября, госсекретарь США Энтони Блинкен в Пекине - 18-19 июня).

Предполагается, что увенчаться это оживление диалога после периода резкого спада в отношениях Пекина и Вашингтона может новой личной встречей председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена меньше чем через две недели. Стороны готовятся к тому, что этот раунд переговоров на высшем уровне может пройти на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско (штат Калифорния), намеченного на 15-17 ноября.

Программная речь Салливана

Пока же между Китаем и Соединенными Штатами продолжаются различные контакты рабочего уровня, касающиеся, в частности, вопросов безопасности. К примеру, визит в Пекин нанес только на прошлой неделе заместитель помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Марк Ламберт. Он обсуждал с принимающей стороной не только "ситуацию в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях", но и настаивал на "необходимости возобновить [диалог] по каналам между военными" двух стран, включая оперативный уровень, "во избежание недоразумений и просчетов", заявил Госдепартамент.

По версии американской стороны, прежде всего на предотвращение таких ошибок в сфере стратегической стабильности будут направлены и консультации Мэллори Стюарт и Сунь Сяобо.

Китай, вероятно, задаст США вопросы относительно американо-британо-австралийского альянса AUKUS, предусматривающего, в частности, строительство для Канберры атомных подводных лодок и проведение других совместных военных разработок.

Вашингтон же, согласно сведениям, которые изложила со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга The Wall Street Journal, планирует затронуть и развить на встрече Мэллори Стюарт и Сунь Сяобо идеи, высказанные 2 июня помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном в программной речи по контролю над вооружениями и ядерной безопасности.

Американская сторона хотела бы также обсудить потенциальные шаги, которые могут быть сделаны в двустороннем и многостороннем формате, уточнил этот чиновник, не вдаваясь в детали. Кроме того, он подтвердил, что США хотят задать КНР на консультациях вопросы о расширении ею ядерного арсенала, доктрине применения таких вооружений и концепции стратегической стабильности, как она видится Пекину. "Нам необходимо с ними вести дискуссии, чтобы лучше понимать их точку зрения на эти темы. И, будем надеяться, это приведет к обсуждению практических шагов, которые мы можем сделать, чтобы держать под контролем стратегические риски, в том числе в перспективе, к разговору о взаимной сдержанности в плане поведения или даже потенциалов", - сказал упомянутый представитель исполнительной ветви власти США.

Треугольник Россия - Китай - США

Однако, провозглашая летом готовность США к переговорам и с Россией, и с Китаем по контролю над вооружениями без предварительных условий, Салливан совершенно не сигнализировал о готовности учитывать обеспокоенности Москвы и Пекина, касающиеся военных приготовлений Вашингтона. В его речи не содержалось и намека на то, что США примут во внимание позицию России, констатирующей полное изменение международной стратегической обстановки в условиях ведения Западом, по сути, необъявленной войны против Москвы. Наоборот, советник Байдена грозил РФ и КНР неким "привлечением к ответственности", игнорируя адресованное Москвой Вашингтону требование отказаться от враждебного курса. Москва на днях в очередной раз предупредила, что не откажется от жесткого подхода к взаимодействию с Вашингтоном в области стратегической стабильности, пока США не продемонстрируют подлинных сдвигов в своей антироссийской политике.

Вместе с тем Вашингтон хотя бы отказался от прежних попыток втянуть Пекин в российско-американские переговоры по разоружению и контролю над вооружениями. Фактически против таких попыток высказывались и Москва, и Пекин. При предыдущей администрации США во главе с Дональдом Трампом Вашингтон предпринимал усилия такого рода множество раз, пытаясь распространить их и на подготовку возможного соглашения на смену российско-американскому Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

Декларируя в июне желание США выработать вместе с Россией "рамочную конструкцию по контролю над вооружениями на период после 2026 года", идущую на смену ДСНВ, Салливан предупредил, что на "типы ограничений", на которые может согласиться Вашингтон, "конечно, будет влиять размер и масштаб наращивания ядерного [потенциала] Китая".

Согласно оценкам, содержавшимся в октябрьском ежегодном докладе Пентагона Конгрессу США о военной мощи КНР, ядерный арсенал Пекина включает более 500 оперативно развернутых боезарядов, к 2030 году их количество может превысить 1 тыс. По мнению авторов отчета, темпы расширения китайских ядерных сил "превосходят прогнозы" американской стороны. В арсенале США имеется около 3,7 тыс. ядерных боеголовок, из которых развернуто 1 419.

В январе 2022 года Китай вместе с другими постоянными членами Совета Безопасности ООН поставил подпись под совместным заявлением о недопустимости ядерной войны. Тогда стороны подчеркнули важность сохранения двусторонних, а также многосторонних соглашений и обязательств в сфере нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями.

Заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй, комментируя это заявление, указал, что сотрудничество должно прийти на смену конкуренции между крупными державами. По его словам, Китай будет всегда придерживаться оборонной стратегии и поддерживать свой ядерный арсенал на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности. В Пекине неоднократно заверяли, что Китай не соревнуется ни с одной страной в мощности, количестве и масштабе ядерного потенциала, не участвует в гонках вооружений в какой-либо форме, но намерен продолжать модернизацию стратегического арсенала для решения вопросов безопасности.