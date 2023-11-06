В Раде заявили, что Зеленский поручил своему офису начать подготовку к выборам президента

По информации депутата Алексея Гончаренко, украинский лидер "принял решение провести президентские выборы в следующем году"

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский отдал распоряжение своему офису начать подготовку к выборам главы государства весной 2024 года. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

"По моей информации, Владимир Зеленский принял решение провести президентские выборы в следующем году. Он дал поручение офису президента готовиться к выборам, которые планируют провести 31 марта 2024 года", - сказал депутат в эфире телеканала "Эспрессо".

Представители президентской администрации пока не прокомментировали эту информацию.

3 ноября украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил телеканалу Sky News, что Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов весной 2024 года. Парламентские выборы на Украине должны были пройти в октябре этого года, но в условиях военного положения они не состоялись.

Украинские законы запрещают проводить президентские выборы во время военного положения. Зеленский неоднократно заявлял, что выборы главы государства могут пройти только после завершения боевых действий. Однако западные партнеры Киева настаивают на их проведении в предусмотренные сроки. Риторика Зеленского несколько изменилась, в одном из своих интервью он допустил проведение выборов при военном положении, если Запад их оплатит.