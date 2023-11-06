Источник сообщил о запросе Китая и ОАЭ заседания СБ ООН по Ближнему Востоку

По информации источника, на встрече будут обсуждать удары по лагерю палестинских беженцев Джебалия на севере сектора Газа и колонне машин скорой помощи возле центральной больницы "Аш-Шифа"

ООН, 6 ноября. /ТАСС/. Китай и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запросили на понедельник закрытое заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по палестино-израильскому конфликту. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник во всемирной организации.

"Китай и ОАЭ запросили заседание на понедельник в 15:00 (23:00 мск - прим. ТАСС)", - сказал источник. На встрече будут, в частности, обсуждаться удары по лагерю палестинских беженцев Джебалия на севере сектора Газа и колонне машин скорой помощи возле центральной больницы "Аш-Шифа".

Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь на пресс-конференции, посвященной переходу 1 ноября председательства в СБ ООН к Китаю, выразил уверенность в том, что СБ ООН в этом месяце проведет несколько заседаний по ближневосточному конфликту. Согласно распространенной на пресс-конференции предварительной программе Совбеза, открытое заседание по Ближнему Востоку также запланировано на 28 ноября.

В прошлом месяце СБ ООН не смог принять ни один из четырех проектов резолюции по палестино-израильскому конфликту. Сейчас "десятка" непостоянных членов Совбеза ООН разрабатывает собственный документ, который, как ожидается, будет включать в себя положения из предыдущих проектов резолюции.