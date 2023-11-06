СМИ: израильские военные задержали немецких журналистов на Западном берегу и угрожали им

В студии телеканала ARD в Тель-Авиве отметили, что рассматривают это как атаку на свободу прессы

БЕРЛИН, 6 ноября. /ТАСС/. Группа журналистов германского телеканала ARD была задержана военными Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на Западном берегу реки Иордан. В адрес представителей СМИ звучали угрозы, сообщил телеканал ARD.

На обратном пути, как говорится в материале, "после расследования случаев насилия со стороны радикальных поселенцев в отношении палестинцев группа ARD была задержана на Западном берегу реки Иордан и подверглась угрозам со стороны израильских солдат". Студия ARD в Тель-Авиве рассматривает это как явную атаку на свободу прессы, отмечает телеканал.

Инцидент произошел к югу от Хеврона - крупнейшего города в южной части Западного берега реки Иордан. Как отметил корреспондент ARD Ян-Кристоф Китцлер, входивший в состав группы журналистов, солдаты вели себя крайне агрессивно по отношению к команде ARD. По мнению журналистов, задержавшие их израильские солдаты, вероятно, были поселенцами из этого района, которые теперь были призваны в резерв. Они ехали на личном автомобиле и были в гражданских головных уборах.

"Солдаты угрожали нам оружием и спрашивали, евреи ли мы. Нашу коллегу оскорбили как предателя", - рассказал Китцлер. Команда ARD, как подчеркивает телеканал, прибыла туда, чтобы "сообщить о насилии со стороны радикальных поселенцев в отношении палестинцев на оккупированном Израилем Западном берегу". Этот случай, как считает глава студии ARD в Тель-Авиве Кристиан Лимперт, является попыткой массово затруднить репортажи с той территории. "Для нас это второй инцидент за неделю. Наша команда четко идентифицировала себя как аккредитованных представителей прессы и находилась вдали от зон военной безопасности. Мы не можем смириться с действиями израильских военных", - констатировал он.

Лишь более чем через час ситуация нормализовалась, когда были вызваны другие израильские военные и полицейские силы. Ассоциация иностранной прессы в Израиле объявила, что примет меры по этому случаю. Студия ARD в Тель-Авиве наймет адвоката для изучения юридических последствий инцидента.