5 ноября, 22:49
Палестино-израильский конфликт

В Палестине заявили о необходимости для Газы полевых госпиталей из-за роста числа раненых

Глава палестинского Минздрава Мэй Кайле назвала ситуацию в сфере здравоохранения в анклаве катастрофической

РАБАТ, 6 ноября. /ТАСС/. Министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле заявила в воскресенье вечером о необходимости развертывания полевых госпиталей на территории сектора Газа на фоне роста числа пострадавших из-за продолжающихся израильских ударов по анклаву.

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"Ситуация в сфере здравоохранения в секторе Газа является катастрофической в результате продолжающейся жестокой агрессии Израиля", - сказала она в городе Рамалла. Слова Кайле приводит палестинское информационное агентство WAFA.

Руководитель Минздрава указала на "необходимость развертывания полевых госпиталей, призванных помочь справиться со значительным числом раненых в секторе Газа". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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