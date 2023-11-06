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Военная операция на Украине

Кулеба считает, что Украина не может позволить себе зависеть лишь от поддержки США

Поэтому сейчас Киев активно инвестирует в собственное производство всех видов вооружений, сообщил министр иностранных дел страны

БЕРЛИН, 6 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Киев не может позволить себе зависеть лишь от поддержки США и поэтому в настоящее время активно инвестирует в собственное производство всех видов вооружений. Об этом он заявил в интервью газете Die Welt.

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"Если Запад не может выиграть эту войну, то какую войну он может выиграть? Что касается того, что может произойти в 2024 году [после выборов в США], то нам придется подождать и посмотреть. Но мы готовимся, потому что мы не можем позволить себе зависеть только от американской поддержки", - сказал Кулеба. "Именно поэтому мы сейчас вкладываем огромные средства в собственное производство всех видов вооружений, наращиваем объемы производства и милитаризируем нашу экономику", - подчеркнул он.

При этом министр заметил, что европейская поддержка все еще существует и ее часто недооценивают. "Я думаю, что благодаря нашим друзьям в Европе и других странах нам не нужно бояться сценария гибели", - заявил глава МИД Украины.

В то же время Кулеба указал, что на прошедшей недавно в Берлине конференции, посвященной расширению ЕС, он поднял вопрос о необходимости совместного с европейскими странами производства вооружений. "К моему удивлению это было положительно воспринято министрами иностранных дел", - отметил глава внешнеполитического ведомства Украины. Говоря о возможных поставках крылатых ракет Taurus Киеву, Кулеба заметил, что "эта тема еще не закрыта для Украины и Киев продолжает над ней работать". 

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