Кулеба утверждал, что Бербок заверила его в том, что Украина станет частью Евросоюза

Министр иностранных дел республики признал, что для того, чтобы присоединиться к единому рынку, Киев должен реформировать систему правосудия страны

БЕРЛИН, 6 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина станет членом Европейского союза и глава МИД Германии Анналена Бербок заверила его в этом.

"Я не сомневаюсь, что Украина будет частью Евросоюза. Сегодня я получил это заверение от Анналены Бербок", - утверждал Кулеба в интервью немецкой газете Die Welt. Он признал, что для того, чтобы присоединиться к единому рынку, Украина должна реформировать свою систему правосудия. "Нам также необходимо усилить наши меры по борьбе с коррупцией. Мы уже приняли соответствующие законы, которые теперь надо выполнять", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Украины.

1 ноября европейская версия газеты Politico сообщила со ссылкой на источники, что Еврокомиссия рекомендует начать переговоры с Украиной о ее вступлении в Евросоюз, однако Киеву не стоит ожидать, что они пройдут в ускоренном режиме. Издание обратило внимание на обращение Бербок к главам внешнеполитических ведомств стран сообщества и государствам - кандидатам на вступление, где отмечается, что ни одна заявка на вступление в ЕС "не может быть рассмотрена в ускоренном режиме". Politico пишет, что это предостережение "служит опровержением" слов главы Евросовета Шарля Мишеля, который призвал сообщество принять Украину в его состав до 2030 года.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление страны в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня того же года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в сообщество. Для запуска соответствующего переговорного процесса странам необходимо выполнить несколько условий, включая проведение реформ.