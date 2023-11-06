Кандидат правящего блока Терзиев лидирует на выборах мэра Софии с 49,24% голосов

По данным Центральной избирательной комиссии по итогам обработки 15,62% протоколов, его соперница Ваня Григорова получает 46,07%

СОФИЯ, 6 ноября. /ТАСС/. Представитель правящей коалиции партий "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария" (ПП - ДБ) Васил Терзиев лидирует во втором туре выборов мэра Софии. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии по итогам обработки 15,62% протоколов к 00:30 (01:30 мск).

Терзиев набирает 49,24% голосов избирателей, его соперница Ваня Григорова, которую поддерживают оппозиционная Болгарская социалистическая партия и другие левые партии, получает 46,07%. 4,68% избирателей голосовали против всех кандидатов.

На выборах мэра Пловдива лидирует Костадин Димитров (партия "Граждане за европейское развитие Болгарии", ГЕРБ), после обработки 20,66% протоколов он набирает 60,26%. В Варне, где обработано 16,51% протоколов, кандидат от ГЕРБ и действующий мэр Иван Портных (45,74%) уступает представителю ПП - ДБ Благомиру Коцеву (49,05%).

Второй тур выборов в органы местного самоуправления Болгарии прошел при низкой избирательной активности, к 16:00 (17:00 мск) 5 ноября проголосовало 26,4% избирателей, в Софии - 23,72%. В течение дня в ЦИК поступили десятки жалоб на нарушения в ходе голосования.