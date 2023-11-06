Ливанский общественный деятель получил контузию при обстреле

Сын Самира Айюба рассказал, что родные его отца погибли

БЕЙРУТ, 6 ноября. /ТАСС/. Видный ливанский общественно-политический деятель Самир Айюб, учившийся в Санкт-Петербурге, получил контузию при израильском обстреле на юге Ливана. Об этом сообщил ТАСС по телефону его сын Салем.

"Отец сейчас находится на обследовании в госпитале "Саллах Гандур", он получил контузию и царапины, но не ранен", - отметил он.

Как рассказал Салем, его отец отправился вечером 5 ноября с сестрой на двух автомобилях из поселка Айната в направлении Бейрута, но они попали под обстрел, едва отъехав от дома. "Снаряд попал в машину сестры, где находилась также ее дочь, племянница отца с тремя детьми, девочками 10, 12 и 14 лет, - сказал он. - Выжила только племянница, которую отвезли в госпиталь с ранениями, ее дети и мать погибли". Машину Айюба отбросило взрывной волной на обочину, он получил контузию от ушиба и несколько царапин.

Позднее сам заместитель председателя ливанского землячества в Санкт-Петербурге рассказал по телефону ТАСС, что потрясен произошедшим. "Почему они [израильские военные] стреляли в нас, в обычные легковые машины, - сказал Самир Айюб, который из-за контузии и шока не мог говорить долго. - К чему такая беспощадная жестокость? На мне сейчас рубашка, на которой следы крови погибших невинных детей".

Премьер-министр республики Наджиб Микати 5 ноября заявил, что власти Ливана намерены подать жалобу в Совет Безопасности ООН из-за гибели четырех мирных граждан во время обстрела со стороны Армии обороны Израиля. По данным телеканала Al Jadeed, израильские войска обстреляли шоссе Айтрун - Айната, один из снарядов попал в автомобиль с мирными жителями, погибли четверо членов одной семьи, в том числе трое детей.