Атомная подлодка прибыла в зону ответственности Центрального командования ВС США

Пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер сообщал, что Соединенные Штаты направят в регион CENTCOM 300 военных

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Американская атомная подводная лодка класса "Огайо" прибыла в зону оперативной ответственности Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил (ВС) США, которая включает Ближний Восток, Восточную Африку и Центральную Азию.

"5 ноября 2023 года подводная лодка класса "Огайо" прибыла в зону ответственности Центрального командования ВС США", - говорится на странице командования в соцсети X (ранее Twitter).

Пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер сообщал, что США направят в регион CENTCOM 300 военнослужащих. Райдер не назвал точных мест дислокации сил, однако подчеркнул, что они будут направлены не в Израиль.