5 ноября, 23:48

Атомная подлодка прибыла в зону ответственности Центрального командования ВС США

Пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер сообщал, что Соединенные Штаты направят в регион CENTCOM 300 военных

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Американская атомная подводная лодка класса "Огайо" прибыла в зону оперативной ответственности Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил (ВС) США, которая включает Ближний Восток, Восточную Африку и Центральную Азию.

"5 ноября 2023 года подводная лодка класса "Огайо" прибыла в зону ответственности Центрального командования ВС США", - говорится на странице командования в соцсети X (ранее Twitter).

Пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер сообщал, что США направят в регион CENTCOM 300 военнослужащих. Райдер не назвал точных мест дислокации сил, однако подчеркнул, что они будут направлены не в Израиль. 

Теги:
США
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация