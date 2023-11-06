Венесуэла осудила заявления израильского министра о возможности ядерного удара по Газе

Республика также обратилась к ООН с призывом "потребовать созыва международного трибунала для рассмотрения военных преступлений"

КАРАКАС, 6 ноября. /ТАСС/. Венесуэла решительно осудила заявления израильского министра по делам Иерусалима и наследия еврейского государства Амихая Элияху о возможности нанесения ядерного удара по сектору Газа и призвала международное сообщество остановить уничтожение палестинского народа. Об этом говорится в заявлении МИД Венесуэлы, размещенном в воскресенье на странице главы этого ведомства Ивана Хиль в социальной сети Х (ранее Twitter).

"Боливарианская Республика Венесуэла решительно осуждает заявления израильского министра, который угрожал всему человечеству, заявив о возможности совершить ядерную атаку против беззащитного населения сектора Газа, которое подвергается геноциду", - говорится в документе.

"Заявления израильского министра являются грубейшим нарушением международных договоров и свидетельством того, что Израиль прибегает к угрозам жизни на планете", - подчеркивается в заявлении министерства.

МИД Венесуэлы призывает "международное сообщество незамедлительно отреагировать и остановить направленные на уничтожение действия, которые противоречат всем нормам и законам". Венесуэла также обратилась к ООН с призывом "осудить Израиль и потребовать созыва международного трибунала для рассмотрения военных преступлений".