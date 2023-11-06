Правящая в Молдавии партия проигрывает местные выборы

Председатель ЦИК Анжела Караман отметила, что голосование прошло без существенных нарушений

КИШИНЕВ, 6 ноября. /ТАСС/. Прошедшие в Молдавии местные выборы принесли неутешительные результаты правящей Партии действия и солидарности (ПДС): ее кандидаты проиграли борьбу за пост мэра в 30 из 36 городов, у них не будет большинства голосов ни в одном из районных советов. Как свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) после подсчета 90% голосов, в большей части городов и районных советов лидируют кандидаты Партии социалистов, которую возглавляет бывший президент Игорь Додон, "Нашей партии" и других оппозиционных формирований.

В Кишиневе после обработки протоколов с 238 из 305 участков лидирует действующий мэр Ион Чебан, который получил 51,6% голосов, представитель правящей партии Лилиан Карп на втором месте с 27%. В Бельцах (втором по величине городе) кандидат ПДС оказался на четвертом месте, там будет проведен второй тур, в который прошли кандидат "Нашей партии" Александр Петков и независимый кандидат Арина Коршикова, набравшие 24% и 23% соответственно. В Оргееве уже в первом туре победила представитель оппозиции Татьяна Кочу, чью кандидатуру поддерживает лидер запрещенной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор.

Как сообщила на итоговом брифинге председатель ЦИК Анжела Караман, голосование прошло без существенных нарушений. Явка в целом по Молдавии составила 41,4%, что сопоставимо с показателем выборов 2019 года (тогда в голосовании приняли участие 41,7%). В этот раз избирательный порог не был преодолен в восьми селах. Там будут организованы повторные выборы.

Наблюдатели отмечают, что кампания характеризовалась жесткими решениями в отношении оппозиции. В избирательный период в стране было запрещено вещание шести местных телеканалов, которые предоставляли площадку оппозиции, были заблокированы свыше 50 сайтов. Кроме того, были арестованы десятки активистов разных партий, уголовные дела заведены в отношении руководителей социалистов, находящейся в процессе ликвидации после запрета партии "Шор" и других. Накануне дня тишины Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии аннулировала регистрацию кандидатов партии "Шанс", обвинив ее в финансировании представителями Шора.

На этих выборах, по мнению наблюдателей, ПДС планировала подтвердить свою легитимность, а также правильность таких непопулярных решений, как сохранение режима чрезвычайного положения в стране, милитаризация и конфронтация с Москвой, последствиями которой стали рекордная инфляция, увеличение внешнего долга и падение уровня жизни. За голосованием следят около 400 иностранных наблюдателей, среди которых представители Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Европейского парламента, а также дипломаты ряда стран. Представителям России в наблюдении за выборами отказали.