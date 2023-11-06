JPost: ХАМАС может пойти на сделку по заложникам под давлением наземной операции

По данным издания, любое соглашение о прекращении огня в действительности будет временным

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 ноября. /ТАСС/. Многие из более чем 240 удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС заложников все еще живы, поскольку Израиль выступил против любого прекращения огня без их освобождения. Об этом, как пишет газета The Jerusalem Post, сообщил израильский дипломатический источник, считающий, что ХАМАС может пойти на сделку по заложникам под давлением наземной операции.

"Изначально на этом направлении ничего не было замечено", - сказал источник, однако сейчас "видно кое-что, но это еще не созрело".

Любое соглашение о прекращении огня, считает он, в действительности будет временным и больше похожим на паузу. Произойти это может только в обмен на освобождение всех заложников при четком понимании того, что Израиль продолжит "работать над разгромом ХАМАС", указал источник издания.