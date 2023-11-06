Бывшие повстанцы РВСК объявили о приостановке переговоров с правительством Колумбии

Группировка упрекнула правительство в том, что оно не только не вывело военных из одной из зон, упомянутых в договоренностях, но и увеличило их присутствие

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 ноября. /ТАСС/. Бывшие бойцы расформированной повстанческой группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК) в воскресенье объявили о приостановке переговоров с правительством страны, не отказавшись от соблюдения режима двустороннего прекращения огня.

"С сегодняшнего дня мы объявляем приостановленным диалог между правительством Колумбии и "РВСК - Армией народа". Мы проведем внутренние консультации с нашей делегацией и призываем правительство сделать то же самое. Двустороннее прекращение огня сохраняется", - приводит газета El Colombiano заявление "Центрального командования РВСК".

Группировка упрекнула правительство в том, что оно не только не вывело военных из одной из зон, упомянутых в договоренностях, но и увеличило их присутствие. По словам бывших членов РВСК, они "надеются, что кризис будет преодолен ради блага Колумбии".

Правительство Колумбии и "Центральное командование РВСК" начали переговоры 16 октября. В тот же день было подписано соглашение о двустороннем прекращении огня с 17 октября по 15 января следующего года.

Вооруженный конфликт между властями Колумбии и РВСК начался в 1960-х годах, его жертвами стали более 200 тыс. человек, несколько миллионов были вынуждены покинуть свои дома. В 2016 году в Гаване представители правительства южноамериканской страны и повстанческой организации подписали соглашение о прекращении конфликта. Под контролем международной мониторинговой миссии под эгидой ООН на базе РВСК была создана политическая партия. Несмотря на это, позднее часть бывших участников организации решила вновь взять в руки оружие.