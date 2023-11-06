Экс-политстратег Обамы усомнился в целесообразности участия Байдена в президентской гонке

Дэвид Аксельрод полагает, что дальнейшие попытки политика добиться переизбрания на пост президента "вызовут дрожь сомнений", а также "закономерные опасения" в Демократической партии

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Бывший главный политстратег администрации 44-го президента США Барака Обамы Дэвид Аксельрод выразил сомнение в целесообразности дальнейшего участия американского лидера Джо Байдена в борьбе за высший государственный пост в стране осенью 2024 года.

"Лишь Джо Байден может принять это решение. Если он продолжит участие [в гонке], то станет кандидатом [в президенты США] от Демократической партии. Ему нужно решить, мудро ли это. Будет ли это в его интересах или в интересах страны?" - написал Аксельрод в воскресенье на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter). Он заострил внимание на опубликованных газетой The New York Times результатах опроса избирателей. Как они свидетельствуют, предыдущий президент США республиканец Дональд Трамп опережает Байдена по популярности в штатах Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада и Пенсильвания. Они относятся к числу наиболее важных с точки зрения исхода предстоящих президентских выборов.

"Очень поздно менять коней. В следующем году может произойти много такого, что никто не может предсказать, и команда Байдена заявляет, что он твердо настроен на участие [в гонке]", - подчеркнул Аксельрод. Он полагает, что дальнейшие попытки политика добиться переизбрания на пост президента "вызовут дрожь сомнений" и "закономерные опасения" в Демократической партии.

По оценке Аксельрода, "также есть риск, связанный с изменением сейчас курса". Политический консультант констатировал, что "осталось мало времени" для проведения кампаний перед первичными выборами среди политиков, которые могли бы претендовать на выдвижение кандидатами в президенты США от Демократической партии. Говоря о Байдене, он подчеркнул: "Наибольшие опасения вызывает то, что его главную проблему не решить. Среди всех непредсказуемых вещей один момент является несомненным: отсчитывающая возраст стрелка указывает лишь в одном направлении". Байдену в ноябре прошлого года исполнилось 80 лет.

Бывший политстратег Обамы назвал "опасным, неуравновешенным демагогом" Трампа, который считается лидером в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии. По мнению Аксельрода, его следует исключить из борьбы за высший государственный пост за "наглое пренебрежение к нормам, законам и демократическим институтам". "Однако в этом вопросе ставки слишком высоки, чтобы игнорировать возможность просчета", - добавил политический консультант.

Аксельрод сыграл ключевую роль в предвыборных кампаниях Обамы и входил в число его ближайших помощников. Он считается одним из наиболее авторитетных политстратегов демократов.

Президентская гонка в США

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.

В конце октября член Палаты представителей Конгресса Дин Филлипс (демократ от штата Миннесота) заявил, что решил стать соперником Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. В марте американская писательница Марианна Уильямсон, добивавшаяся выдвижения кандидатом на пост президента от демократов на выборах 2020 года, сообщила о намерении вновь участвовать в предвыборной гонке.