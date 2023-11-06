СМИ: ядерные силы КНДР стали сильнейшими в мире

Это произошло "благодаря мощи революционной промышленности Трудовой партии Кореи", считает журналист газеты Rodong Sinmun Тон Тхэ Гван

СЕУЛ, 6 ноября./ТАСС/. Ядерные силы КНДР благодаря стремительному развитию под руководством Трудовой партии Кореи достигли уровня сильнейших в мире. С таким мнением выступил журналист газеты Rodong Sinmun Тон Тхэ Гван.

"Благодаря мощи революционной промышленности Трудовой партии Кореи ядерные силы страны стремительно крепли и уверенно достигли уровня сильнейших в мире", - говорится в статье. Как отметил Тон Тхэ Гван, вооруженные силы КНДР, которые "люди называют" сильнейшими в мире, отличаются высокой идеологической стойкостью и боеспособностью.

Помимо этого, в материале отмечаются несколько других крупных событий с участием лидера КНДР Ким Чен Ына в 2023 году. Журналист напомнил о торжественном спуске на воду подводной лодки с тактическим ядерным оружием в сентябре, которую он связывает со строительством передовой морской державы. По словам автора, " при огромном интересе всего мира" состоялся исторический визит в Россию, который упрочил российско-корейскую дружбу.

Ранее власти КНДР учредили День ракетной промышленности, который будет отмечаться 18 ноября. В этот день в 2022 году была запущена межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-17".

6 сентября в присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына прошла церемония спуска на воду подводной лодки "Герой Ким Гун Ок", оснащенной тактическим ядерным оружием. Он заявил, что власти планируют модернизировать все имеющиеся у них тяжелые подводные лодки и оснастить их по примеру новейшей субмарины.