СМИ: ХАМАС не предлагало Израилю освободить заложников-иностранцев

Собеседник газеты Yedioth Ahronoth отметил, что любая приостановка огня для освобождения заложников будет иметь временный характер, поскольку еврейское государство продолжит операцию до уничтожения радикального палестинского движения

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 ноября. /ТАСС/. Израиль пока не получал от радикального палестинского движения ХАМАС предложений об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников из других государств. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила газета Yedioth Ahronoth.

Собеседник из дипломатических кругов в конфиденциальной беседе указал, что наземная операция поменяла отношение ХАМАС к вопросу освобождения заложников. "До наступления мы не видели никакой готовности [для освобождения людей]", - приводит его слова газета. Источник отметил, что никаких предложений о передаче Израилю заложников с иностранным гражданством до сих пор не поступало, несмотря на различные сообщения по этому поводу.

Собеседник газеты также указал, что любая приостановка огня для освобождения заложников будет иметь временный характер, так как Израиль продолжит операцию до уничтожения ХАМАС.

По последним данным, в секторе Газа могут удерживаться около 240 человек.