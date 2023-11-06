Китай призвал Мьянму сохранить стабильность на совместной границе

Помощник министра иностранных дел КНР Нун Жун также потребовал обеспечить безопасность китайских граждан и организаций на мьянманской территории

ПЕКИН, 6 ноября. /ТАСС/. Помощник министра иностранных дел Китая Нун Жун в ходе визита в Мьянму призвал власти этой страны общими усилиями сохранить стабильность на совместной границе. Как сообщил МИД КНР, китайская сторона также потребовала обеспечить безопасность своих граждан.

"Мы просим мьянманскую сторону сообща сохранять стабильность на границе двух государств, на деле обеспечить безопасность жителей и материального имущества Китая в приграничной зоне", - приводит слова Нун Жуна внешнеполитическое ведомство КНР.

Нун Жун 3-5 ноября встретился с вице-премьером, министром иностранных дел Мьянмы Таном Све и провел переговоры с замглавы МИД этой страны Лвином У. Нун Жун потребовал обеспечить безопасность китайских граждан и организаций, находящихся на мьянманской территории.

"Китай - ваш добрый сосед. Мы искренне надеемся, что Мьянма в ближайшее время восстановит стабильность и обеспечит свое развитие", - добавил помощник министра. Он отметил, что КНР поддерживает процесс примирения, опирающийся на мирный диалог.

Нун Жун выразил готовность к дальнейшему взаимодействию с правительством Мьянмы для борьбы с трансграничной преступностью. Он также совершил инспекционную поездку на китайско-мьянманский газопровод.

Военные Мьянмы сместили гражданское правительство 1 февраля 2021 года на основании статьи конституции, согласно которой армия выступает в качестве ее основного гаранта. Они заявили о масштабных фальсификациях в пользу Национальной лиги за демократию на парламентских выборах в ноябре 2020 года. По данным правозащитников, за последние два года в этой стране в результате столкновений погибли более 6 тыс. человек, около 24 тыс. были задержаны.