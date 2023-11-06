6 ноября, 03:06
Палестино-израильский конфликт

Вице-президент США обсудит с лидерами некоторых стран активизацию помощи жителям Газы

Госсекретарь Энтони Блинкен ранее заявлял, что Вашингтон работает над активизацией предоставления гуманитарной помощи жителям сектора

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис 6 ноября обсудит по телефону с руководителями некоторых государств наращивание поставок гуманитарной помощи жителям сектора Газа. Это следует из ее графика, опубликованного в воскресенье пресс-службой Белого дома.

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"Днем вице-президент позвонит лидерам других стран, чтобы обсудить последние события в конфликте между Израилем и ХАМАС и посодействовать усилиям администрации [президента США Джо] Байдена и Харрис по наращиванию объемов поставок гуманитарной помощи гражданскому населению Газы", - отмечается в документе. В нем не уточняется, с кем именно будет говорить Харрис.

Как заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Багдаде, Вашингтон работает над активизацией предоставления гуманитарной помощи жителям сектора. "Каждый день въезжает порядка 100 грузовиков. Это хорошо, но этого категорически недостаточно", - подчеркнул Блинкен. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильХаррис, Камала
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