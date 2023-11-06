Южная Корея, США и Япония создадут группу для консультаций по кибербезопасности

Одной из ее задач станет, в частности, выработка мер для блокирования деятельности КНДР в киберпространстве с целью финансирования своей ракетно-ядерной программы

СЕУЛ, 6 ноября. /ТАСС/. Южная Корея, США и Япония создадут специальную консультационную группу для обсуждения вопросов кибербезопасности, связанных в том числе с противодействием КНДР. Об этом сообщили в офисе президента Южной Кореи по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне на уровне заместителей советников лидеров трех стран по нацбезопасности.

В частности, одной из задач этой группы станет выработка мер для блокирования деятельности КНДР в киберпространстве с целью финансирования своей ракетно-ядерной программы. Западные страны, Сеул и Токио ранее выступали с утверждениями о хакерских атаках со стороны групп, связанных, по их мнению, с Пхеньяном, для похищения денежных средств.

Как ожидается, участники консультационной группы будут встречаться четыре раза в год. Еще одной задачей станет обеспечение потенциала совместного реагирования на угрозы в киберпространстве.