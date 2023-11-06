В Иордании считают, что ликвидация ХАМАС не разрешит конфликт на Ближнем Востоке

По мнению королевы государства Рании, в случае уничтожения движения проблема не решится, поскольку ее первопричина заключается "в незаконной оккупации, постоянном нарушении прав человека, постройке незаконных поселений"

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Уничтожение палестинского движения ХАМАС не сможет разрешить палестино-израильский конфликт. Такое мнение выразила королева Иордании Рания.

"Если даже вам удастся убить всех в ХАМАС, то что будет дальше? - задалась она вопросом в интервью телеканалу CNN. - Корни этого конфликта лежат в незаконной оккупации, постоянном нарушении прав человека, постройке незаконных поселений <...>. Можно убить бойца, но невозможно убить первопричину".

Королева Иордании отметила, что те оповещения, которые израильские власти распространяют перед нанесением ударов по гражданским объектам в секторе Газа, на практике бесполезны, так как в анклаве с начала обострения конфликта отключено электричество. Это лишь "попытка Израиля придать законность своим действиям", оправдать их тем, что ХАМАС якобы использует гражданское население в качестве живых щитов, считает Рания. "Безусловно, использование людей в качестве живых щитов - это преступление. Однако даже если одна сторона ставит гражданских лиц под угрозу, они все равно находятся под полной защитой со стороны международного права. Это международный стандарт, и ни для одного государства не может быть исключений", - сказала она, добавив, что смерть гражданских в результате удара по лагерю беженцев Джебалия "не была случайностью, а была предрешена, что делает его [удар] военным преступлением".

Как передал телеканал Al Hadath со ссылкой на данные палестинского МВД, число погибших и пострадавших в результате серии ударов ВВС Израиля по Джебалии превысило 400, половина из них - дети.