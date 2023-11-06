NYT: все больше украинцев сомневаются в скором окончании конфликта

Среди них также растет недовольство коррумпированностью правительства и низкими темпами предоставления помощи Западом, отмечает газета

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Все больше жителей Украины пессимистично оценивают вероятность быстрого завершения конфликта. Об этом написала в воскресенье газета The New York Times.

В условиях, когда украинская армия увязла в окопах вдоль линии фронта, а поставки оружия от союзников запаздывают и могут начать сокращаться, опросы и интервью свидетельствуют о росте пессимизма, пишет издание. Оно указывает, что оптимизм украинцев был подорвал и теперь страна готовится "постоянно жить в условиях войны".

Газета напоминает, что, согласно исследованию Киевского международного института социологии, уровень доверия украинцев к правительству сократился с 74% в мае до 39% в октябре. "Следует быть честными. Люди становятся пессимистами", - сказал The New York Times заместитель директора этого института Антон Грушецкий. Он пояснил, что украинцы не чувствуют себя в безопасности и пытаются найти виновных в этом. В них растет недовольство коррумпированностью украинского правительства и низкими темпами предоставления военной помощи Западом, добавил Грушецкий.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в статье для британского журнала The Economist признал, что конфликт зашел в тупик. Позже в интервью изданию он заявил, что украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя статью главкома, выразил мнение, что ситуация не является патовой для Киева.