Figaro: Вашингтон хочет представить прекращение украинского конфликта как инициативу Киева

Профессор Бард-колледжа Уолтер Мид выразил в газете свое мнение, что стратегия президента США Джо Байдена будет заключаться в том, чтобы продолжать оказывать помощь до тех пор, пока лидер Украины Владимир Зеленский не решит, что пришло время вести переговоры

ТАСС, 6 ноября. Администрация США хочет дистанцироваться от возможного решения украинского правительства о начале мирных переговоров с Россией и представить его как инициативу исключительно Киева. Такое мнение в своей статье в газете Le Figaro выразил в четверг директор по исследованиям Института Хадсона, профессор Бард-колледжа Уолтер Мид.

"Стратегия [президента США Джо] Байдена будет заключаться в том, чтобы продолжать оказывать помощь до тех пор, пока [президент Украины Владимир] Зеленский не решит, что пришло время вести переговоры и уступать территорию. Это позволит правительству в Вашингтоне успокоить свою совесть, заявив, что украинцы уже все решили", - заявил эксперт.

По мнению Мида, США потерпели поражение на Украине дважды. Первой неудачей стала неспособность Вашингтона удержать Россию от начала спецоперации на Украине, второй - плохо спланированное контрнаступление ВСУ и задержки западной помощи Киеву.

Положение ВСУ при этом является тупиковым, подчеркнул он.

Мид добавил, что американцы устают от участия Вашингтона в конфликтах. "В Америке идет настоящая дискуссия о том, выгодна ли глобальная активность рядовому американцу. Они задаются вопросом, почему идиотский дядя Сэм должен поддерживать Европу, когда ленивые отказываются финансировать свою оборону. Они также задаются вопросом об Украине (о целесообразности ее поддержки - прим. ТАСС)", - сказал эксперт.