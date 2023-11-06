6 ноября, 04:45

Материковый Китай утвердил новые правила въезда тайваньцев в провинцию Фуцзянь

Меры состоят из 10 пунктов, они вступят в силу 1 января 2024 года

ПЕКИН, 6 ноября. /ТАСС/. Министерство общественной безопасности (МОБ) КНР утвердило правила въезда тайваньцев в провинцию Фуцзянь на востоке республики.

"Для углубления комплексного развития по обе стороны Тайваньского пролива вводится комплекс правил въезда и выезда тайваньских соотечественников, включая активизацию обмена кадрами между провинцией Фуцзянь и Тайванем и облегчение проживания тайваньских соотечественников и повседневной жизни в Фуцзяни", - говорится в сообщении ведомства.

Меры, опубликованные управлением по выезду и въезду МОБ, состоят из 10 пунктов, они вступят в силу 1 января 2024 года.

Ранее в материковом Китае были обнародованы предложения по превращению Фуцзяни в "демонстрационную зону" развития сотрудничества с Тайванем. Согласно новым правилам, отмечает агентство Xinhua, порядок подачи тайваньцами заявок на получение проездных документов для въезда на материк или выезда с него будет упрощен, также будут введены дополнительные возможности подачи заявок. 

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