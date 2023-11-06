В ходе боевых действий в Газе с начала наземной операции погибли 30 израильских солдат

По данным газеты The Times of Israel, 5 ноября погиб 22-летний сержант бронетанкового корпуса 401-го батальона ЦАХАЛ

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 ноября. /ТАСС/. Число погибших израильских солдат в ходе боевых действий против радикального движения ХАМАС в секторе Газа с момента начала сухопутной операции достигло 30. Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля.

По информации военных, 22-летний сержант бронетанкового корпуса 401-го батальона ЦАХАЛ был убит 5 ноября во время боев в Газе, в результате чего общее число израильских солдат, убитых с начала наземной операции, достигло 30, отмечает издание. Также сообщается, что во время боев в Газе за минувшие сутки тяжелое ранение получил солдат 202-го батальона парашютно-десантной бригады израильской армии.