WP: США не стоит надеяться на победу Украины в конфликте

Такое мнение выразил обозреватель газеты Джейсон Уиллик, отметив, что ресурсы Киева истощены, а запасы вооружений ВСУ заканчиваются

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Положение Украины ухудшилось с ноября 2022 года, ее силы истощены, а запасы вооружений на исходе. Вашингтону, возможно, следует прекратить рассчитывать на победу над Россией и пересмотреть свой подход. Такая оценка приводится в авторской колонке обозревателя газеты The Washington Post Джейсона Уиллика, опубликованной в воскресенье.

Журналист напомнил, что около года назад Марк Милли, являвшийся тогда председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США, намекнул, что конфликт на Украине следует завершить путем переговоров. "Однако администрация [президента США Джо] Байдена тогда публично таких попыток не предпринимала. После того как пробные высказывания Милли были повсеместно отвергнуты, Белый дом выразил приверженность тому, чтобы поддерживать контрнаступление Украины столько, сколько потребуется", - отметил Уиллик. Он также констатировал, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в статье для британского журнала The Economist ранее отметил медленные поставки западных вооружений Киеву.

"Было это вызвано бюрократической инертностью или попытками президента Байдена управлять риском эскалации, результат один: Украина сегодня в худшем положении, чем была в ноябре прошлого года. Ее войска измотаны и истощены, ее запасы вооружений на исходе, а западная публика больше разобщена в вопросе о предоставлении дальнейшей помощи", - подчеркнул Уиллик.

"Украинское контрнаступление должно было сохранить политическую поддержку Киева, доказав, что он может отвоевать потерянную территорию. Теперь сторонникам Украины, возможно, придется приводить обратный аргумент: Украина не отвоевывает значительную территорию, и ей требуется неограниченная по времени помощь, чтобы предотвратить сокрушительное поражение", - добавил обозреватель.

"Окно возможностей для выгодного Украине урегулирования путем переговоров, безусловно, закрылось, если оно когда-либо имелось, поскольку Россия видит патовую ситуацию на поле боя с технологической точки зрения, при которой у нее есть долгосрочное преимущество в живой силе", - считает Уиллик.

Удар по интересам США

Обозреватель полагает, что властям США не следует признавать воссоединение новых регионов с Россией. "Однако им, возможно, нужно переключиться с мечтаний о победе на подготовку к жизни в условиях патовой ситуации, - отметил он. - Патовая ситуация во время Первой мировой войны была переломлена прямым вступлением в нее США в качестве противника Германии. Однако у США практически нет желания вступать в прямую войну с Россией. Победа России будет страшным ударом по интересам США, но не таким страшным, чтобы рисковать ядерной войной".

"Амбиции внешнеполитических кругов в желании добиться поражения России, контрастирующие с тем, что началась изнурительная монотонная борьба, отражают классическую несостоятельность стратегии. Если бы администрация сформулировала достижимую конечную цель и план ее реализации, сопротивление Конгресса помощи Украине могло бы перестать расти", - считает обозреватель. По его мнению, Вашингтону следует изменить стратегию и поставить более реалистичные цели в том, что касается ситуации вокруг Украины.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 30 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу, Киев за это время потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а также около 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. 15 октября президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта.