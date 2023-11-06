Мэр Кишинева заявил о препятствиях со стороны избиркома его победе в первом туре выборов

Иван Чебан сообщил, что члены бюро не соблюдают процедуру голосования

КИШИНЕВ, 6 ноября. /ТАСС/. Действующий мэр Кишинева Иван Чебан заявил о препятствиях со стороны избирательной комиссии его победе в первом туре выборов мэра столицы Молдавии.

"К этому часу в Кодру на участке 247 уже 10 часов не могут подсчитать голоса 1 431 избирателя. Члены бюро не соблюдают процедуру голосования, несмотря на то, что наш представитель им об этом сказал. Десятки бюллетеней невозможно найти. Мы предполагаем, что все организовано намеренно", - написал Чебан в Telegram-канале.

"Мы будем использовать все законные инструменты для противодействия любым попыткам мошенничества и потребуем пересчета голосов", - отметил политик. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии после обработки 303 из 305 протоколов с участков, Чебан лидирует с результатом 50,63%. За ним следует кандидат от контролирующей парламент и правительство Партии действия и солидарности (ПДС) Лилиан Карп - 28,2%. На третьем месте - кандидат от Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Адриан Албу (4,5%).

Для победы в перовом туре кандидату в мэры необходимо получить более 50% голосов, в противном случае через две недели будет проведен второй тур. Чебан сообщил, что по подсчетам его избирательного штаба он должен получить не менее 51%, а его партия "Национальное альтернативное движение" - 34% в столичном муниципальном совете. Данные ЦИКа показывают, что в муниципальном совете партия Чебана получает 33%, ПДС - 32%, ПСРМ - 4%.

В воскресенье в Молдавии прошли выборы в местные органы власти, в ходе которых предстояло избрать 898 мэров и глав сельских администраций, а также 11 058 членов местных советов. Как отмечают наблюдатели, избирательная кампания характеризовалась жесткими методами борьбы власти с оппозицией. В стране было запрещено вещание шести местных телеканалов, которые предоставляли площадку оппозиции, заблокированы свыше полусотни сайтов, арестованы десятки активистов разных партий.