Кандидат правящего блока Терзиев победил на выборах мэра Софии

По данным ЦИК страны, он набрал 48,17% голосов избирателей

СОФИЯ, 6 ноября. /ТАСС/. Представитель правящей коалиции партий "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария" (ПП - ДБ) и организации "Спаси Софию" Васил Терзиев победил во втором туре выборов мэра Софии. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии по итогам обработки 99,78% протоколов к 07:00 (08:00 мск).

Терзиев набрал 48,17% голосов избирателей, за него проголосовали 174 321 человек более чем из 1 млн жителей Софии, его соперница Ваня Григорова, которую поддерживали оппозиционная Болгарская социалистическая партия и другие левые партии, получила 46,92% голосов (169 785). 4,92% избирателей (17 788) голосовали против всех кандидатов.

На выборах мэра Пловдива победил Костадин Димитров (партия "Граждане за европейское развитие Болгарии", ГЕРБ), после обработки 100% протоколов он набирает 54,15% голосов. В Варне победил представитель ПП - ДБ Благомир Коцев (53,06%).

Официальные итоги выборов в местные органы власти Болгарии и данные об активности избирателей будут объявлены в ближайшие дни.