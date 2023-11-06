NYT: власти США опасаются, что передача Израилю оружия может привести к росту насилия

По информации газеты, израильские власти заказали порядка 24 тыс. автоматических и полуавтоматических винтовок у американских производителей оружия

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Американские власти опасаются, что передача нескольких десятков тысяч единиц огнестрельного оружия Израилю приведет к тому, что оно осядет в руках жителей поселений на Западном берегу реки Иордан, что приведет к всплеску насилия там. Об этом сообщила газета The New York TImes со ссылкой на источники в американской администрации.

По сведениям издания, израильские власти заказали порядка 24 тыс. автоматических и полуавтоматических винтовок у американских производителей оружия, партия оружия подобных объемов должна получить одобрение Госдепартамента и Конгресса США. Основным получателем оружия должна стать израильская полиция, однако власти Израиля не исключили, что часть винтовок может быть передана гражданским.

Американское внешнеполитическое ведомство уведомило Конгресс США о заказе, однако внутри Госдепартамента мнения относительно необходимости одобрения подобной заявки разделились. Помимо этого, некоторые американские законодатели требуют гарантий от администрации президента США Джо Байдена, что заказанное Израилем оружие не попадет не в те руки.

С начала обострения ближневосточного конфликта, указывает The New York Times, на Западном берегу реки Иордан погибли более 150 палестинцев, некоторые из них стали жертвами столкновений с гражданскими лицами, владеющими огнестрельным оружием. В Госдепартаменте заверили в ответ на запрос издания, что все оружие будет направлено в "подразделения, подконтрольные Министерству национальной безопасности (МНБ)" Израиля, однако в октябре глава этого ведомства Итамар Бен-Гвир пообещал предоставить оружие жителям поселений на Западном берегу реки Иордан.

Израильские власти, указывает газета, полагают, что передача оружия гражданским необходима, чтобы не допустить повторения событий 7 октября. По задумке МНБ, из групп гражданских лиц в каждом городе будут организованы "отряды безопасности", которые будут обучаться у местных полицейских и находиться под их контролем. Однако критики передачи оружия израильским властям, отмечает издание, опасаются, что отряды самообороны из гражданских будут применять оружие против палестинцев.