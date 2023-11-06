Yomiuri: Япония столкнулась с нехваткой кораблей для наблюдения за иностранными флотами

Газета отметила рост зафиксированных случаев навигации иностранных кораблей вблизи страны, на начало ноября 2023 года их было 112

ТОКИО, 6 ноября. /ТАСС/. Силы самообороны Японии сталкиваются с нехваткой кораблей, имеющих достаточные возможности для ведения наблюдения, на фоне активизации китайских и российских кораблей в регионе. Об этом сообщила газета Yomiuri, ссылаясь на собственный анализ данных.

Координация деятельности по наблюдению за иностранными кораблями в Японии возложена на Объединенный комитет начальников штабов Сил самообороны, который публикует данные о замеченных вблизи Японии иностранных кораблях. Впервые соответствующие данные были опубликованы в 2007 году, когда было зафиксировано два случая навигации иностранных кораблей вблизи Японии. Этот показатель в последние годы постепенно рос и значительно увеличился в 2022 году, когда был зафиксирован 131 такой случай. По состоянию на начало ноября 2023 года их было 112.

Миссия по наблюдению за обнаруженным иностранным кораблем включает в себя подготовку к непредвиденным обстоятельствам, например, заходу в территориальные воды Японии, призывы к осторожности в случае действий, которые покажутся подозрительными, а также сбор электронной информации, в том числе радиолокационных сигналов. Кроме того, экипажи во время наблюдения отслеживают вооружения на иностранных кораблях, перемещения членов команды, а также осуществляют фотосъемку.

Однако, как отмечает Yomiuri, из-за нехватки кораблей, обладающих необходимым для таких миссий оборудованием, в том числе вооружениями и средствами для сбора электронной информации, командование все чаще посылает для выполнения таких задач вспомогательные корабли, включая малые корабли, суда обеспечения и тральщики. Так, в 2011 году не было ни одного случая, когда для наблюдения был направлен хотя бы один вспомогательный корабль. В 2012 году это произошло 1 раз (4% всех миссий по наблюдению), в 2020 году - 16 раз (64%), в 2022 году - 82 раза (65%), а за неполный 2023 год - уже 81 раз (72%).

Издание пишет, что за возросшей активностью китайских военных стоит увеличение количества кораблей. Если в 2001 году у КНР было 16 эсминцев и фрегатов, то в 2023 году - уже 88. У морских Сил самообороны Японии же количество эсминцев и фрегатов по-прежнему составляет около 50.

Для повышения возможностей по наблюдению Минобороны Японии планирует построить 24 корабля сопровождения нового типа, экипаж которых будет вдвое меньше, чем у нынешних кораблей такого класса. Кроме того, планируется продолжить внедрение патрульных кораблей и беспилотников.