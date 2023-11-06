СМИ: три военные базы США в Ираке и Сирии подверглись нападениям беспилотников

Al Mayadeen не привел информации о том, кто может стоять за этими нападениями

БЕЙРУТ, 6 ноября. /ТАСС/. Нападения были совершены на три военные базы в Ираке и Сирии, на которых присутствуют военнослужащие США. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники.

По их данным, по меньшей мере дважды при помощи беспилотников была атакована база Айн-эль-Асад, расположенная в иракской провинции Анбар, еще одно нападение с использованием дрона было совершено на военный объект США и западной коалиции в сирийском пограничном городе Эт-Танф. Информации о том, кто может стоять за этими нападениями, не приводятся. Кроме того, согласно источникам канала, вооруженные отряды шиитов, входящие в движение "Исламское сопротивление Ирака", обстреляли базу, расположенную к северу от административного центра Эрбиль в Иракском Курдистане (автономный регион на севере Ирака).

Информация о последствиях атак не приводится.

31 октября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что с 17 октября было совершено в общей сложности 27 атак на американские базы в регионе: 16 - в Ираке, 11 - в Сирии. В свою очередь шеф Пентагона Ллойд Остин потребовал прекращения ударов по силам США на Ближнем Востоке, осуществляемых, по его мнению, при поддержке Ирана. По словам Остина, в результате этих вылазок легкие ранения получил 21 военнослужащий.