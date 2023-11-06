6 ноября, 06:31

В Сеуле опасаются запуска спутника КНДР по случаю Дня ракетной промышленности 18 ноября

По словам представителя Комитета начальников штабов ВС Республики Корея, военные внимательно следят за ситуацией, чтобы выявить признаки "организации провокаций" в преддверии утвержденной в КНДР памятной даты

СЕУЛ, 6 ноября. /ТАСС/. Южная Корея внимательно следит за действиями КНДР, допуская возможность третьей попытки Пхеньяна запустить военный спутник по случаю ранее утвержденного Дня ракетной промышленности, который будет отмечаться в народной республике 18 ноября. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

"Разведка Южной Кореи и США тесно сотрудничают для отслеживания и мониторинга возможности осуществления Северной Кореей различных провокаций, включая третий запуск того, что она называет космическим спутником", - привело агентство слова представителя комитета. Он уточнил, что военные внимательно следят за ситуацией, чтобы выявить признаки "организации провокаций" в преддверии утвержденной в КНДР памятной даты.

День ракетной промышленности в КНДР учрежден по случаю запуска 18 ноября 2022 года межконтинентальной баллистической ракеты нового типа "Хвасон-17". Она пролетела примерно 998 км, высота ее полета составила 6 040,9 км. По мнению ряда экспертов, при запуске по обычной траектории она может пролететь более 15 тыс. км и достичь континентальной части США.

КНДР предприняла две неудачные попытки вывести свой первый разведывательный спутник в космос в мае и августе. Власти КНДР заявили, что намерены осуществить третью попытку в октябре, однако этого не произошло. 

Теги:
КНДРРеспублика Корея
© Информационное агентство ТАСС
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