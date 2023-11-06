В Казахстане на выборах руководителей 45 районов и городов явка составила 62,79%

В списки избирателей включили 1 062 327 граждан

АСТАНА, 6 ноября. /ТАСС/. Явка избирателей на выборах руководителей (акимов) 45 районов и городов областного значения, которые прошли в Казахстане в пилотном режиме 5 ноября, составила 62,79%. Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома Казахстана.

"5 ноября по инициативе главы государства [Касым-Жомарта Токаева] впервые прошли выборы акимов пилотных районов и городов областного значения. В соответствии с полномочиями маслихаты (местные представительные органы - прим. ТАСС) областей утвердили перечень 42 районов и 3 городов областного значения для проведения данных выборов", - говорится в сообщении.

В списки избирателей включили 1 062 327 граждан. Выборы прошли на альтернативной основе. В избирательные бюллетени были включены 125 кандидатов. "Явка избирателей составила 62,79%. Средний возраст избранных акимов составляет 46,7 года", - отметили в пресс-службе.

По данным ЦИК, избирательная кампания прошла в соответствии с требованиями норм выборного законодательства республики. В день голосования наблюдение осуществляли около 8 500 доверенных лиц кандидатов, наблюдателей и представителей СМИ Казахстана. Итоги выборов по регионам опубликованы на сайте ЦИК республики.