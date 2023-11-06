Раиси назвал поддерживающие Израиль страны соучастницами преступлений против палестинцев

Президент Ирана также добавил, что помощь США, в том числе в виде поставок вооружений, позволяет еврейскому государству действовать смелее

ДУБАЙ, 6 ноября. /ТАСС/. Президент Ирана Эбрахим Раиси назвал все поддерживающие Израиль страны соучастницами преступлений, совершаемых в отношении палестинцев. Об этом он заявил в Тегеране в ходе пресс-конференции с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани.

"Все, кто оказывают поддержку Израилю, являются соучастниками преступлений [против палестинцев]", - подчеркнул Раиси, слова которого приводит агентство Tasnim. Он также добавил, что помощь США, в том числе в виде поставок вооружений, позволяет Израилю действовать смелее.