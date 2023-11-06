Действующий мэр Кишинева победил на очередных выборах главы города

Согласно данным ЦИК страны, Иван Чебан получил 50,62%

КИШИНЕВ, 6 ноября. /ТАСС/. Действующий мэр Кишинева Иван Чебан одержал победу на прошедших в воскресенье выборах градоначальника в первом туре. Об этом свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии после обработки всех протоколов с участковых избирательных комиссий.

Согласно этим данным, Чебан получил 50,62%. За ним следует кандидат от контролирующей парламент и правительство Партии действия и солидарности (ПДС) Лилиан Карп с результатом в 28,23%. В муниципальном совете Кишинева голоса распределились следующим образом: возглавляемая Чебаном партия "Национальное альтернативное движение" получила 33,1%, ПДС - 32,8%, Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) - 9,6%, Партия коммунистов Республики Молдова - 4,4%. Чебан выиграл выборы в Кишиневе в 2019 году, баллотируясь от ПСРМ. Однако позже заявил о выходе из партии, а в январе этого года учредил новую проевропейскую партию, которая будет в оппозиции к ПДС.

В воскресенье в Молдавии прошли выборы в местные органы власти, в ходе которых предстояло избрать 898 мэров и глав сельских администраций, а также 11 058 членов местных советов. Наблюдатели отмечают, что эти выборы должны продемонстрировать реальный рейтинг ПДС, которая выиграла досрочные выборы 2021 года и самостоятельно сформировала правительство. С лета 2022 года в Молдавии проходят акции протеста. Демонстранты обвиняют власти в неспособности справиться с ростом цен и уровнем бедности в стране. На этом фоне в феврале в отставку с поста премьера ушла Наталья Гаврилица.